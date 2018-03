Der Autofahrer, der mit seinem Wagen am frühen Karfreitagmorgen in eine Gärtnerei in Balingen gefahren war und hohen Schaden angerichtet hatte, hat sich bei der Polizei gestellt.

Das Titelrennen in der Eishockey-Landesliga war in diesem Jahr so spannend wie selten. Punktgleich standen am Ende die Reserve aus Freiburg und die Balinger Eisbären an der Tabellenspitze.